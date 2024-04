Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε στην Αρχαία Ολυμπία για το Παρίσι - Πρώτος Λαμπαδηδρόμος ο Ντούσκος

Στην Ελλάδα και την γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν στραμμένη η προσοχή του παγκόσμιου αθλητισμού και όλου του κόσμου την Τρίτη (16/04).

Στο ιερό της Ολυμπίας, μπροστά στα ερείπια του ναού της Ήρας, ηλικίας 2.600 ετών η Πρωθιέρεια, Μαίρη Μηνά, άναψε τη Φλόγα, από τις αχτίδες του ηλίου, προκειμένου να ξεκινήσει το ταξίδι της, για τις επόμενες 100 ημέρες μέχρι το Παρίσι, όπου θα διεξαχθούν οι 33οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η Τελετή Αφής πραγματοποιήθηκε παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, κα Κατερίνας Σακελλαροπούλου, αλλά και της Δημάρχου του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, του επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής (Cojo) Τόνι Εστανγκέ, της -ελληνικής καταγωγής- υφυπουργού Eξωτερικών της Γαλλίας, Χρυσούλας Ζαχαροπούλου και της ηγεσίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Τόμας Μπαχ, τους οποίους υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), Σπύρος Καπράλος.

Υπεύθυνος για την Τελετή Αφής ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, Θανάσης Βασιλειάδης και Τελετάρχης ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ενώ την Τελετή παρουσίασε ο Νίκος Αλιάγας. Τον Ολυμπιακό Ύμνο ερμήνευσε η κορυφαία μέτζο-σοπράνο, Τζόις ΝτιΝτονάτο και στη συνέχεια ακολούθησε η έπαρση της σημαίας της Γαλλίας και της Ελλάδας, με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων.

