Ο Βρούτσης υπέγραψε την αύξηση της χρηματοδότησης των ομάδων: «Νέα εποχή για τον ελληνικό αθλητισμό»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χρηματοδότηση του αθλητισμού από το στοίχημα για το 2026, με πολλαπλά οφέλη για τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο Γιάννης Βρούτσης, Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, υπέγραψε την ΚΥΑ για τη χρηματοδότηση του αθλητισμού από το στοίχημα για το 2026 και παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Συγκεκριμένα, από τα 66 εκατομμύρια που κατανεμήθηκαν πέρυσι, φέτος το ποσό έφτασε τα 80 εκατομμύρια σε αθλητικά σωματεία και εθνικές ομάδες, δηλαδή αύξηση της τάξης του 21,21%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της απόφασης αυτής οι Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις θα διατίθενται δωρεάν για προπονήσεις σε όλες τις εθνικές ομάδες, λύνοντας με τον τρόπο αυτό, σε μεγάλο βαθμό, ένα πρόβλημα που ταλάνιζε τις ομάδες μας για πάρα πολλά χρόνια.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Γιάννη Βρούτση:

«ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ “ΣΤΟΙΧΗΜΑ”ΓΙΑ ΤΟ 2026 !

80 ΕΚΑΤ. ΦΕΤΟΣ ΑΠΟ 66 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΥΣΙ ΑΥΞΗΣΗ (+21,21%) ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΤΙΖΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ .

Καλημέρα στην Αθλητική μας Οικογένεια με υπέροχα νέα

Υπέγραψα την ΚΥΑ για την κατανομή της ετήσιας χρηματοδότησης του Αθλητισμού (ερασιτεχνικού και επαγγελματικού) από τη φορολογία των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων και με πράξεις προχωράμε σε μια ιστορική ενίσχυση, ύψους 80 εκατ. ευρώ σε αθλητικά σωματεία και Εθνικές ομάδες.

Η χρηματοδότηση φέτος είναι αυξημένη κατά 21,21% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια – από τα 66 στα 80 εκατ.–, μια έμπρακτη απόδειξη ότι στηρίζουμε τον ερασιτεχνικό και τον επαγγελματικό αθλητισμό όχι με λόγια, αλλά με σταθερή πολιτική βούληση της κυβέρνησης.

Μέσω της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, οι Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις θα διατίθενται δωρεάν για προπονήσεις σε όλες τις Εθνικές Ομάδες, σε όλα τα αθλήματα, αποκαθιστώντας ένα χρόνιο ζήτημα κόστους των Ομοσπονδιών. Ένα μέρος από τους πόρους του στοιχήματος επιστρέφει εκεί όπου παράγεται εθνική υπερηφάνεια.

Επιπλέον, δείχνουμε ως Πολιτεία ιδιαίτερη μέριμνα για τη νησιωτικότητα, η οποία διατηρεί τον αυξημένο συντελεστή χρηματοδότησης που φτάνει έως 60%.

Ευχαριστώ πολύ τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ είναι η πιο φιλαθλητική της Μεταπολίτευσης, καθώς από το 2022, με την ιστορική νομοθέτηση να ενισχύεται ο Αθλητισμός μας ΚΑΙ από τα κέρδη των παικτών του Στοιχήματος, η συνολική χρηματοδότηση του αθλητισμού έχει διπλασιαστεί (από 250 σε 500 εκατ. ευρώ 100% αύξηση ) σε έναν τετραετή κύκλο και πλέον αυξάνεται περαιτέρω! Μια αύξηση που αποτυπώνει ξεκάθαρα τις προτεραιότητές μας.

Τα 6.453 ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία του 2025 που είναι στο e-Kouros σε πολύ λίγο θα λάβουν την ετήσια χρηματοδότηση τους!

Ο ελληνικός αθλητισμός έχει περάσει σε μια νέα εποχή με σχέδιο, διαφάνεια και προοπτική».