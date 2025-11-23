Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης
Onsports Team 23 Νοεμβρίου 2025, 05:05
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού της επετείου της Εθνικής Αντίστασης θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 23-11-2025, ως εξής:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, από ώρα 06.00΄ έως την 13.00' στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

 



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης
22 λεπτά πριν Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρσεναλ, Αρτέτα: «Ο Σάκα θέλει να κερδίσει τίτλους»
3 ώρες πριν Άρσεναλ, Αρτέτα: «Ο Σάκα θέλει να κερδίσει τίτλους»
ΣΠΟΡ
Volley League: Πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό
5 ώρες πριν Volley League: Πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό
BASKET LEAGUE
Κίνηση ανθρωπιάς από τον Κώστα Σλούκα
6 ώρες πριν Κίνηση ανθρωπιάς από τον Κώστα Σλούκα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved