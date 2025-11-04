Συνελήφθησαν οπαδοί για δολοφονία 20χρονου στην Εύβοια

Onsports Team

Στην σύλληψη τριών οπαδών προχώρησε η Ασφάλεια Χαλκίδας, έπειτα από την ταυτοποίησή τους για εμπλοκή στη δολοφονία 20χρονου οπαδού στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο «Eviatop», οι συλλήψεις των Αρχών έγιναν έπειτα από εντατικές έρευνες και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, στο περιστατικό που έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας και είχε τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 20χρονου.

Οι τρεις οπαδοί του Ολυμπιακού που συνελήφθησαν από τις Αρχές φέρεται να επιτέθηκαν και να μαχαίρωσαν θανάσιμα τον 20χρονο οπαδό της ΑΕΚ, όταν οι δράστες ακολούθησαν αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες, ηλικίας 19, 20, 23 και 23 ετών από την Νέα Αρτάκη μέχρι τη Ληλαντίων.

Από την επίθεσή τους, το θύμα δέχθηκε τέσσερα χτυπήματα στο στομάχι και ένα στην καρδιά, ενώ ένας ακόμα νεαρός τραυματίστηκε στο χέρι. Μάλιστα, εις εκ των συλληφθέντων νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα από το περιστατικό. Οι έρευνες συνεχίζονται από την Ασφάλεια Χαλκίδας, ενώ οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Χαλκίδας.