Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Συνελήφθησαν οπαδοί για δολοφονία 20χρονου στην Εύβοια
Onsports Team 04 Νοεμβρίου 2025, 09:01
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνελήφθησαν οπαδοί για δολοφονία 20χρονου στην Εύβοια

Στην σύλληψη τριών οπαδών προχώρησε η Ασφάλεια Χαλκίδας, έπειτα από την ταυτοποίησή τους για εμπλοκή στη δολοφονία 20χρονου οπαδού στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο «Eviatop», οι συλλήψεις των Αρχών έγιναν έπειτα από εντατικές έρευνες και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, στο περιστατικό που έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας και είχε τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 20χρονου.

Οι τρεις οπαδοί του Ολυμπιακού που συνελήφθησαν από τις Αρχές φέρεται να επιτέθηκαν και να μαχαίρωσαν θανάσιμα τον 20χρονο οπαδό της ΑΕΚ, όταν οι δράστες ακολούθησαν αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες, ηλικίας 19, 20, 23 και 23 ετών από την Νέα Αρτάκη μέχρι τη Ληλαντίων.

Από την επίθεσή τους, το θύμα δέχθηκε τέσσερα χτυπήματα στο στομάχι και ένα στην καρδιά, ενώ ένας ακόμα νεαρός τραυματίστηκε στο χέρι. Μάλιστα, εις εκ των συλληφθέντων νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα από το περιστατικό. Οι έρευνες συνεχίζονται από την Ασφάλεια Χαλκίδας, ενώ οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Χαλκίδας.



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το επεισόδιο με τον θανάσιμο μαχαίρωμα 20χρονου
20 λεπτά πριν Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το επεισόδιο με τον θανάσιμο μαχαίρωμα 20χρονου
EUROLEAGUE
Ο Περούγκα στο Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός
28 λεπτά πριν Ο Περούγκα στο Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός
SUPER LEAGUE
Σούντγκρεν: «Αν θέλουν να με μηνύσουν επειδή είπα την αλήθεια, ας το κάνουν»
34 λεπτά πριν Σούντγκρεν: «Αν θέλουν να με μηνύσουν επειδή είπα την αλήθεια, ας το κάνουν»
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Η μεγάλη ώρα του Νόβαk Τζόκοβιτς -Η ώρα και το κανάλι
38 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP 250: Η μεγάλη ώρα του Νόβαk Τζόκοβιτς -Η ώρα και το κανάλι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Η επιστροφή που δίχασε το κοινό του Grand Hotel αλλά οδηγεί και σε έναν μεγάλο έρωτα