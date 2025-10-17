Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αυτές είναι οι 10 πόλεις όπου ζουν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου
Onsports Team 17 Οκτωβρίου 2025, 05:04
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτές είναι οι 10 πόλεις όπου ζουν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου

Οι επτά από τις δέκα βρίσκονται σε μία χώρα

Τι κοινό έχουν η Νέα Υόρκη, το Ντάλας και το Τόκιο; Φιλοξενούν πολύ πλούσιους ανθρώπους.

Οι υπερπλούσιοι –δηλαδή όποιος έχει περιουσία άνω των 30 εκατ. δολαρίων– συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, με περίπου το 19% να ζει σε μόλις δέκα πόλεις παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας Altrata που ειδικεύεται σε θέματα πλούτου.

Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά τον αριθμό των υπερπλουσίων, με 21.380, σύμφωνα με την έκθεση. Ακολουθεί το Χονγκ Κονγκ με 17.215 και μετά, το Λος Άντζελες.

Οι άλλες κορυφαίες πόλεις είναι το Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο, το Τόκιο, το Λονδίνο, το Ντάλας, η Ουάσιγκτον και το Χιούστον, με αυτήν τη σειρά.

Η Αμερική δεν κυριαρχεί μόνο στη λίστα των κορυφαίων πόλεων. Το 38% του συνολικού υπερπλούσιου πληθυσμού ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Altrata.

Στα τέλη Ιουνίου, υπήρχαν περίπου 510.810 άνθρωποι με εξαιρετικά υψηλή καθαρή αξία παγκοσμίως και ο πληθυσμός έχει αυξηθεί ραγδαία απ’ όταν η Altrata άρχισε να συλλέγει τα δεδομένα, το 2004, «ξεπερνώντας την αύξηση του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού κατά επτά φορές», όπως επισημαίνεται στην έκθεση.

Ωστόσο, άλλες περιοχές κερδίζουν έδαφος έναντι της Αμερικής και καμία πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 10 κορυφαίων πόλεων για την αύξηση του υπερπλούσιου πληθυσμού, όπως γράφει το Business Insider.

Το Όσλο της Νορβηγίας, το Μπανγκαλόρ της Ινδίας και το Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις για τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης έως το 2030.

Η έκθεση της Altrata αποκαλύπτει, επιπλέον, πώς οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου ξοδεύουν τα χρήματά τους. Συνολικά, ξόδεψαν 290 δισ. δολάρια σε είδη πολυτελείας πέρυσι, με τις μεταφορές να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο.

Τα τελευταία χρόνια, οι μάρκες πολυτελείας έχουν επικεντρωθεί στους υπερπλούσιους, με τις εταιρείες που απευθύνονται στους πλουσιότερους να έχουν γενικά καλύτερες επιδόσεις από εκείνες που απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό.

 



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αυτές είναι οι 10 πόλεις όπου ζουν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου
48 λεπτά πριν Αυτές είναι οι 10 πόλεις όπου ζουν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τσεχίας ο Φατίχ Τερίμ
4 ώρες πριν Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τσεχίας ο Φατίχ Τερίμ
EUROLEAGUE
Μακάμπι - Ολυμπιακός, Κάτας για διαιτησία: «Οι τελευταίες 6-7-8 αποφάσεις πήγαν υπέρ μίας πλευράς»
5 ώρες πριν Μακάμπι - Ολυμπιακός, Κάτας για διαιτησία: «Οι τελευταίες 6-7-8 αποφάσεις πήγαν υπέρ μίας πλευράς»
EUROLEAGUE
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 94-95: Επέστρεψε από την… κόλαση! | Η βαθμολογία της Euroleague
6 ώρες πριν Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 94-95: Επέστρεψε από την… κόλαση! | Η βαθμολογία της Euroleague
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Diane Keaton: Η οικογένειά της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της