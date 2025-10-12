Πρώην στέλεχος της Google προειδοποιεί: Τι θα συμβεί αν κάποιος διδάξει στην ΑΙ πώς να σκοτώνει

Onsports Team

Μία διαφορετική προσέγγιση από έναν ειδικό, που εξηγεί τους κινδύνους

Μία ζοφερή προειδοποίηση απευθύνει ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιντ για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και πόσο εύκολα θα μπορούσε να παραβιαστεί η τεχνολογία.

Παρότι συνολικά έχει θετική άποψη για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και βλέπει τεράστιες δυνατότητες σε αυτήν, ωστόσο διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις, σημειώνοντας πιθανούς κινδύνους.

Ο Σμιντ, ο οποίος ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Google από το 2001 έως το 2011, μίλησε στο Sifted Summit για τους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

«Υπάρχει κίνδυνος διάδοσης στην τεχνητή νοημοσύνη; Απολύτως» ήταν η τοποθέτησή του και διευκρίνισε «Η τεχνολογία μπορεί να πέσει σε λάθος χέρια».

Σύμφωνα με τον ειδικό, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μοντέλα μπορούν να παραβιαστούν και να αφαιρεθούν τα εμπόδια ασφαλείας τους.

«Μαθαίνουν πολλά ενώ μελετούν. Ένα πολύ αρνητικό παράδειγμα αυτού θα ήταν να μάθεις πώς να σκοτώνεις κάποιον».

Σύμφωνα με τον ειδικό, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ευάλωτα σε διάφορες επιθέσεις, όπως prompt injections και jailbreaking.

Το 2023, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του ChatGPT του OpenAI, οι χρήστες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ένα τέχνασμα "jailbreak", δημιουργώντας ένα alter ego που ονομάζεται DAN (Do Anything Now), το οποίο μπόρεσε να παρακάμψει τις οδηγίες ασφαλείας.

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Σμιντ παρέμεινε αισιόδοξος για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και πιστεύει ότι η τεχνολογία δεν τυγχάνει αρκετής αναγνώρισης.

«Νομίζω ότι είναι υποτιμημένο, όχι υπερεκτιμημένο, και περιμένω να αποδειχθεί σωστό σε πέντε ή δέκα χρόνια».

Ο Σμιντ διαφωνεί με όσους μιλούν για μια φούσκα AI και δεν πιστεύει ότι θα αναπτυχθεί μια κατάσταση παρόμοια με την κατάρρευση της φούσκας των dotcom.