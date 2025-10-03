Αργίες 2026: Όλες οι ημέρες που... καθόμαστε - Πότε είναι Πάσχα, Καθαρά Δευτέρα και Αγίου Πνεύματος

Onsports Team

Το 2026 φαίνεται να είναι μια χρονιά με αρκετές ευκαιρίες για ξεκούραση, καθώς αρκετές επίσημες αργίες πέφτουν σε ημέρες που δίνουν τη δυνατότητα για τριήμερα ή ακόμα και μεγαλύτερα διαλείμματα.

Γνωρίζοντας πότε είναι οι αργίες, οι εργαζόμενοι μπορούν να προγραμματίσουν ταξίδια, προσωπικές δραστηριότητες ή απλά να απολαύσουν μερικές στιγμές χαλάρωσης.

Φέτος, μερικές από τις σημαντικότερες αργίες και τα τριήμερα που δημιουργούν περιλαμβάνουν:

Πρωτοχρονιά (1 Ιανουαρίου, Πέμπτη): Η χρονιά ξεκινά με αργία Πέμπτη, δίνοντας τη δυνατότητα για τετραήμερο αν οι εργαζόμενοι πάρουν άδεια την Παρασκευή.

Καθαρά Δευτέρα (3 Μαρτίου): Η ελληνική εορτή της Καθαράς Δευτέρας προσφέρει ένα τριήμερο Σαββατοκύριακου-Δευτέρας.

Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα (12 και 13 Απριλίου): Η Δευτέρα του Πάσχα δημιουργεί φυσικά ένα τριήμερο, ενώ η Μεγάλη Εβδομάδα δίνει επίσης περιθώριο για μικρές άδειες.

Πρωτομαγιά (1 Μαΐου, Παρασκευή): Το πρώτο μεγάλο τριήμερο της άνοιξης, ιδανικό για ταξίδια ή εκδρομές κοντά στην πόλη.

Αγίου Πνεύματος (8 Ιουνίου, Δευτέρα): Ένα ακόμη τριήμερο για να συνδυαστεί με εκδρομές ή ξεκούραση στην εξοχή.

Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου, Σάββατο): Αν και πέφτει Σάββατο, πολλοί επιλέγουν να κάνουν μικρές διακοπές γύρω από την ημερομηνία.

28η Οκτωβρίου (Τρίτη): Η Εθνική Επέτειος πέφτει Τρίτη, δίνοντας τη δυνατότητα για τετραήμερο με την άδεια της Δευτέρας.

Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου, Παρασκευή): Το τέλος της χρονιάς φέρνει αργία Παρασκευή, ιδανική για ένα τριήμερο γεμάτο γιορτινή ατμόσφαιρα.

Πρωτοχρονιά 2027 (1 Ιανουαρίου, Πέμπτη): Αν και αφορά την επόμενη χρονιά, δίνει περιθώριο για παρατεταμένο εορταστικό διάλειμμα.