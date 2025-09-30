Ομάδες

Ξήλωσαν κύκλωμα με «χρυσές» επιστροφές ΦΠΑ: Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ο «εγκέφαλος»
Onsports Team 30 Σεπτεμβρίου 2025, 17:55
Συνολικά, το ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή ΦΠΑ σε «μαϊμού» επιχειρήσεις εκτιμάται ότι αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ

Σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, η Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα η οικονομική αστυνομία, "ξήλωσε" οργανωμένο κύκλωμα που είχε στήσει «βιομηχανία» απάτης με εικονικές επιστροφές ΦΠΑ. Οι αρχές μιλούν για υπόθεση-μαμούθ, με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η δράση τους χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα και επαγγελματισμό.

Συνολικά συνελήφθησαν 18 άτομα, ανάμεσά τους και ο αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος –σύμφωνα με πληροφορίες– είναι πρόεδρος τοπικής αθλητικής ομάδας της Αττικής. Ο ίδιος φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στη μεθόδευση των αιτήσεων για επιστροφές ΦΠΑ, χρησιμοποιώντας δίκτυο συνεργών και εταιρειών-«βιτρινών».

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε ήδη εξασφαλίσει παράνομα περίπου 5 εκατ. ευρώ, ενώ είχαν εγκριθεί ακόμη 5 εκατ. ευρώ που δεν πρόλαβαν να εισπράξουν. Παράλληλα, είχαν καταθέσει αίτημα για επιπλέον 10 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που επεδίωκαν να αποκομίσουν στα 20 εκατομμύρια.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν περιλάμβανε την κατάθεση εικονικών τιμολογίων και πλαστών δικαιολογητικών, με τα οποία «φούσκωναν» τις επιστροφές ΦΠΑ. Το κύκλωμα είχε οργανώσει έναν μηχανισμό που θύμιζε πραγματική επιχείρηση, με ρόλους κατανεμημένους σε λογιστές, διαχειριστές εταιρειών και "Αχυράνθρωπους".

Παράλληλα, συνεχίζονται έρευνες για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα ή αν έχουν διοχετευθεί τα παράνομα κέρδη σε ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Η αστυνομική επιχείρηση, που οργανώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα, θεωρείται καίριο πλήγμα στη δράση οικονομικών κυκλωμάτων που προκαλούν «αιμοραγία» στα δημόσια ταμεία.



