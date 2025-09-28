Νέα μέτρα για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ – Πότε αναμένεται να δουν μειώσεις τιμών οι καταναλωτές

Onsports Team

Νέα μέτρα κατά της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ σχεδιάζει η κυβέρνηση, με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να εκτιμά πως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα εφαρμοστούν οι μειώσεις στα ράφια.

Παράλληλα, οι έλεγχοι στα ράφια των σούπερ μάρκετ συνεχίζονται, με στόχο την επιβολή προστίμων σε όσες επιχειρήσεις παραβιάζουν τους κανονισμούς. Την ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί νέος κύκλος συναντήσεων με τις διοικήσεις των αλυσίδων, ενώ το νομοσχέδιο για τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η πρωτοβουλία για εθελοντική μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μέσα στις πρώτες 10-15 ημέρες του Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους, καλύπτοντας και την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο υπουργός κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε το πρωί στην ΕΡΤ ότι η δράση αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί.

Ως προς το εάν το υπουργείο εξετάζει για την αναχαίτιση της ακρίβειας, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε στην ΕΡΤ: «Έχω ανακοινώσει ένα μέτρο το οποίο θα συνεχίσει να τηρείται και είναι ότι δεν θα μπορούν να κάνουν προσφορές και εκπτώσεις σε προϊόντα τα οποία τους τελευταίους 3 μήνες έχουν κάνει ανατιμήσεις. Πρόκειται για ένα μέτρο που ξέρω ότι πιέζει την αγορά και την πονάει, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι απαραίτητο γιατί είναι μια μέθοδος για να σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά οι επιχειρήσεις προτού προβούν σε ανατιμήσεις. Άλλες δυο από τις πρωτοβουλίες που λήγουν τώρα, στα τέλη του Οκτωβρίου, με την υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να σας ενημερώνουν για τυχόν ανατιμήσεις αλλά και να Ανακοινώνουν και τις τιμές των οπωροκηπευτικών».

Το νομοσχέδιο για την Ανεξάρτητη Αρχή αναμένεται να δοθεί σε διαβούλευση τις αμέσως επόμενες ημέρες και να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση στα τέλη Οκτωβρίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επιλογή διοικητή, με την Αρχή να προβλέπεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο ίδιο νομοσχέδιο θα ενταχθούν και ρυθμίσεις για τον έλεγχο των τιμών, οι οποίες ήδη εφαρμόζονται και λήγουν στις 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα:

Η απαγόρευση προωθητικών ενεργειών σε προϊόντα που υφίστανται ανατιμήσεις θα παραταθεί επ’ αόριστον, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να αποστέλλουν τιμοκαταλόγους και να ενημερώνουν σε εβδομαδιαία βάση για αυξήσεις τιμών, καθώς και η δημοσιοποίηση των τιμών οπωροκηπευτικών, θα επεκταθούν πιθανότατα για έξι μήνες, δηλαδή έως τον Απρίλιο, ώστε να καλυφθεί και η περίοδος του Πάσχα.