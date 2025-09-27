Ομάδες

Τέσσερις τραυματίες από μαχαίρι σε οπαδικό επεισόδιο στη Μεταμόρφωση
Onsports Team 27 Σεπτεμβρίου 2025, 09:22
Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Μεταμόρφωση, όταν δεκάδες άτομα συνεπλάκησαν στη διασταύρωση Λυκούργου και Ερμού

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου ύστερα από άγρια συμπλοκή που εκτυλίχθηκε σε υπαίθριο χώρο στη Μεταμόρφωση.

Το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 02:30 στη διασταύρωση Λυκούργου και Ερμού την ώρα που στην περιοχή διεξαγόταν κρητικό γλέντι.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν άγνωστα, ωστόσο, δεν συνδέονται με την εκδήλωση αλλά αποδίδονται σε οπαδικές διαφορές.

Οι τραυματίες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες φέρουν χτυπήματα από μαχαίρι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Η Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε προσαγωγές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.



