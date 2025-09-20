Eurovision 2026: «Ανόητα και μάταια τα μποϊκοτάζ» δηλώνει η Αυστρία

Onsports Team

Πέντε χώρες έχουν απειλήσει ότι θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό στην περίπτωση που συμμετάσχει το Ισραήλ

«Ανόητα και μάταια» χαρακτήρισε τα πολιτιστικά μποϊκοτάζ η Αυστρία, η χώρα που θα φιλοξενήσει την Eurovision το 2026, εκφράζοντας τη λύπη της για το γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες απειλούν με αποχώρηση από τον διαγωνισμό στην περίπτωση που συμμετάσχει το Ισραήλ στον διαγωνισμό.

«Το πολιτιστικά μποϊκοτάζ είναι ανόητα και μάταια, δεν μας βοηθούν να πάμε μπροστά», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Σεπ Σέλχορν στην αυστριακή εφημερίδα Kurier το βράδυ της Πέμπτης (18/09).

Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν πως δεν θα στείλουν εκπρόσωπο στον διαγωνισμό της Βιέννης τον επόμενο Μάιο, εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει.

Ο δημόσιος οπτικοακουστικός φορέας της Ολλανδίας Avrotros δικαιολόγησε την απόφασή του εξαιτίας των «σοβαρών παραβιάσεων της ελευθερίας του Τύπου», που διαπράττονται από τους Ισραηλινούς στη Γάζα.

Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι διέπραξε «αποδεδειγμένες παρεμβάσεις στον τελευταίο διαγωνισμό, καθώς επιδόθηκε σε μια πολιτική εργαλειοποίηση της εκδήλωσης».

Η Ισραηλινή τραγουδίστρια και επιζήσασα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου Γιουβάλ Ραφαέλ κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του 2025.

«Αυτές οι χώρες είναι δημοκρατίες. Εάν ένας από τους γείτονές μας αποφασίσει να μην συμμετάσχει, η Αυστρία πρέπει να δώσει βάση», ανέφερε ο Σέλχορν.

Όμως, να υποκύψει σε πιέσεις ή σε έναν εκβιασμό θα ήταν ένα «σφάλμα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Αυστριακός υφυπουργός είπε πως θέλει να στείλει μία επιστολή στους Ευρωπαίους ομολόγους του προκειμένου να τους συμβουλεύσει να μην συμμετάσχουν στο μποϊκοτάζ.

«Πρόκειται πάνω απ’ όλα για έναν διαγωνισμό μεταξύ μουσικών και καλλιτεχνών. Και να μπερδεύουμε τον ρόλο τους με την πολιτική μιας χώρας μου μοιάζει πολύ προβληματικό», υποστήριξε ο Σέλχορν.