Καιρός: Πότε θα πέσει δέκα βαθμούς η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο

Onsports Team

Ωστόσο τα νέα για τις βροχοπτώσεις δεν είναι ευχάριστα

Σε καλοκαιρινό μοτίβο κινείται μέχρι τώρα ο Σεπτέμβριος, ενώ η ζέστη δεν αναμένεται να υποχωρήσει σύντομα.

Πότε όμως θα αλλάξει ο καιρός προκειμένου να πέσει η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο;

Σύμφωνα με το All about Weather:

Και σήμερα αρκετά καλά τα νέα που λαμβάνουμε για το 2ο μισό του Σεπτεμβρίου αφού η θερμοκρασία από τους 30 με 36 βαθμούς που βρίσκεται τώρα θα πέσει 20-25 κυρίως στο διάστημα 10-20 Σεπτεμβρίου. Διάστημα το οποίο και στην Μακροπρόθεσμη μας εκτίμηση είχαμε δώσει σαν πιθανό διάστημα αλλαγή του καιρού.

Βροχές: Όσο αναφορά τώρα στο κομμάτι των βροχών σήμερα τα νέα μας δεν είναι καλά μιας και ο Αεροχείμαρρος που θα επικρατεί δεν δείχνει να επιτρέπει διάταξη δημιουργίας βαρομετρικού χαμηλού.

Μιας και είμαστε πολύ μακριά ακόμα θα περιμένουμε τα νεότερα στοιχεία για να βγάλουμε και την πρόγνωση μας!