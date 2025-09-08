Ομάδες

Καιρός: Πότε θα πέσει δέκα βαθμούς η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο
Onsports Team 08 Σεπτεμβρίου 2025, 05:06
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ωστόσο τα νέα για τις βροχοπτώσεις δεν είναι ευχάριστα 

Σε καλοκαιρινό μοτίβο κινείται μέχρι τώρα ο Σεπτέμβριος, ενώ η ζέστη δεν αναμένεται να υποχωρήσει σύντομα.

Πότε όμως θα αλλάξει ο καιρός προκειμένου να πέσει η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο;

Σύμφωνα με το All about Weather:

Και σήμερα αρκετά καλά τα νέα που λαμβάνουμε για το 2ο μισό του Σεπτεμβρίου αφού η θερμοκρασία από τους 30 με 36 βαθμούς που βρίσκεται τώρα θα πέσει 20-25 κυρίως στο διάστημα 10-20 Σεπτεμβρίου. Διάστημα το οποίο και στην Μακροπρόθεσμη μας εκτίμηση είχαμε δώσει σαν πιθανό διάστημα αλλαγή του καιρού.

Βροχές: Όσο αναφορά τώρα στο κομμάτι των βροχών σήμερα τα νέα μας δεν είναι καλά μιας και ο Αεροχείμαρρος που θα επικρατεί δεν δείχνει να επιτρέπει διάταξη δημιουργίας βαρομετρικού χαμηλού.

Μιας και είμαστε πολύ μακριά ακόμα θα περιμένουμε τα νεότερα στοιχεία για να βγάλουμε και την πρόγνωση μας!

5434347427688535925891123849011654463929465n.jpg5430963487688541725890542464895693098539889n.jpg



