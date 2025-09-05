Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το NEA SMYRNI HISTORICAL RUN 2025

Ο καθιερωμένος Αγώνας Μνήμης, “NEA SMYRNI HISTORICAL RUN 2025” θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στους δρόμους της πόλης και αυτή την χρονιά είναι αφιερωμένος στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη.

Η πλατφόρμα για τις εγγραφές έχει ανοίξει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά στον σύνδεσμο: https://www.reventy.com/sports/event/689318758d173/details

Οι διαδρομές του μεγάλου αθλητικού γεγονότος της πόλης θα είναι των 2,5 ,των 5 και των 10 χιλιομέτρων. Οι συμμετέχοντες θα τρέξουν μπροστά από τα συμβολικά σημεία της πόλης που την συνδέουν με την Ιστορία και τις Μνήμες της, την Αγία Φωτεινή, τον Πανιώνιο, την Εστία, την Πλατεία Μικρασιατικής Μνημοσύνης και τον Ανδριάντα του Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Η συμμετοχή είναι 9 ευρώ και στο κόστος περιλαμβάνεται αναμνηστική τσάντα, αριθμός με το ονοματεπώνυμο των αθλητών, t-shirt του αγώνα, τσιπάκι χρονομέτρησης και αναμνηστικό μετάλλιο.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε πλήρες φωτογραφικό υλικό του αγώνα, μέσω του website του Δήμου. Οι δρομείς των 5 και των 10 χιλιομέτρων θα λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα τη βεβαίωση συμμετοχής τους στον Αγώνα. Για τους μαθητές των σχολείων της Νέας Σμύρνης και των παιδιών των ωφελούμενων οικογενειών των Κοινωνικών Προγραμμάτων του Δήμου, η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Δηλώσεις συμμετοχής και εγγραφές θα γίνονται μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον Αγώνα θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.

