Οι Αθλητικές Φάσεις ζωντανεύουν στα Public με τον Σάββα

Ο Σάββας, 20 χρόνια μετά την επιτυχία του Euro, δείχνει πως απολαμβάνεις έναν αγώνα από τον καναπέ του σπιτιού σου με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Οι Φάσεις θέλουν Τηλεοράσεις σε Τεράστιες διαστάσεις

Στα Public και στα ακόμη μεγαλύτερα “Public + home”, έχει προστεθεί τεράστια γκάμα από Extra Large τηλεοράσεις (από 65 έως 85+ ίντσες), με ζωντανά χρώματα, κρυστάλλινη εικόνα και πλούσιο ήχο. Η εμπειρία που προσφέρουν διασφαλίζει ότι κάθε λεπτό της αθλητικής δράσης θα είναι σαν να βρίσκεστε εντός γηπέδου, ενώ οι δυνατότητα απόκτησης σε άτοκες δόσεις, φέρνουν επιπλέον ευκολία.

Οι συνήθειες θέασης αθλητικών γεγονότων των Ελλήνων

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η τηλεθέαση αθλητικών γεγονότων από το σπίτι έχει αυξηθεί σημαντικά, ενισχύοντας την ανάγκη για υψηλής ποιότητας τηλεοράσεις που προσφέρουν μία αξεπέραστη εμπειρία θέασης. Τα Public ανταποκρίνονται σε αυτή την αυξημένη ζήτηση με τη νέα σειρά των XL TVs, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα χάσετε ούτε δευτερόλεπτο από τη συναρπαστική αθλητική δράση του καλοκαιριού που τόσο αγαπάς. Στις προτάσεις δεν λείπουν από τον “πάγκο” της ομάδας και οι οικονομικές κι όμως ξεχωριστές επιλογές για “μεγάλες τηλεοράσεις” με έξυπνες λειτουργίες που θα αναβαθμίσουν τα ποδοσφαιρικά βράδια του Ιουνίου.

Απολαύστε κάθε αγώνα με απόλυτη οπτική και ηχητική ποιότητα, εξοπλίζοντας το σπίτι σας με τη νέα σειρά XL TVs και ζήστε τις πιο συναρπαστικές στιγμές του αθλητισμού σαν να είστε εκεί. Ο ολοκαίνουριος διαδραστικός κατάλογος TOP τηλεοράσεων των Public είναι διαθέσιμος σε online μορφή, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να τον επισκέπτονται με ένα μόνο κλικ από το κινητό ή το tablet τους. Η νέα αυτή on the go πρόταση των Public αποτελεί μια πλήρως φορητή και εξατομικευμένη εμπειρία αγορών, που διευκολύνει τη γρήγορη ολοκλήρωση των αγορών με ελάχιστα μόνο μόνο κλικ, μέσω του buy button που οδηγεί στο Public.gr.

Μπορείτε να δείτε την καμπάνια εδώ.

