Ιταλία: Σύγκρουση δύο αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας | Έπεσε σε σταθμευμένο αμάξι το ένα

Δύο πιλότοι της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκαν την Τρίτη κατά τη διάρκεια άσκησης, όταν τα αεροσκάφη με τα οποία πετούσαν συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν στο έδαφος, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ιταλική αεροπορία.

«Η είδηση του θανάτου δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας σε αεροπορικό δυστύχημα στην Γκουιντόνια, κοντά στην Ρώμη, μας θλίβει», αναφέρει στην ανακοίνωσή της, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, εκφράζοντας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των πιλότων και προς την Πολεμική Αεροπορία.

Τα δύο αεροσκάφη U-208 συνετρίβησαν κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Guidonia, που βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ρώμης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο έδαφος.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε ότι ένα από τα αεροπλάνα προσγειώθηκε σε χωράφι και το άλλο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

TRAGIC MILITARY EXERCISE IN ITALY: Two training planes of the Italian Air Force collided near Rome. According to media reports, both pilots died. pic.twitter.com/6lnBtePdHQ