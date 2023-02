Σεισμός Τουρκία: Ο 60χρονος με το τσιγάρο έγινε viral την ώρα που η οργή ξεχειλίζει

Ο Ζιγιά Σονέρ Τουγκτεκίν διασώθηκε μαζί με τον γιο του 56 ώρες μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που ισοπέδωσε ολόκληρες πόλεις στην Τουρκία και τη Συρία. Ο 60χρονος άνδρας έγινε viral καθώς τη στιγμή του απεγκλωβισμού του, είχε στο στόμα του ένα τσιγάρο.

«Δεν ήξερα πόσες μέρες περάσαμε κάτω από τα ερείπια… Είχα καπνό μαζί μου, έστριβα τσιγάρο και κάπνιζα», είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, τη στιγμή του απεγκλωβισμού είχε έναν διάλογο με τον διασώστη. Αυτή η στιχομυθία έγινε viral στο Twitter καθώς το μέλος του σωστικού συνεργείου είπε στον 60χρονο να πετάξει το τσιγάρο. Εκείνος είπε πως θα το πετάξει, αν του δώσει άλλο μετά!

In Adıyaman, an earthquake victim came out from under the rubble with a cigarette in his mouth.



Rescue volunteer: Throw that cigarette away, I will give it to you later.



Earthquake Victim: Okay, you will, but right? pic.twitter.com/6B9HfSUYi0

— Levent Kemal (@leventkemaI) February 8, 2023