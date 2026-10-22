Σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr για Europa League, Conference League και Euroleague
Ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων
Τη σκυτάλη από το Champions League παίρνουν σήμερα το Europa League και το Conference League.
Στις 17:30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι, με στόχο τη δεύτερη νίκη του στο Conference League.
Στις 19:45 ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο Στάδιο τη Λεβερκούζεν και θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του στην πρεμιέρα του Europa League, όπου κέρδισε με 2-0 μία άλλη γερμανική ομάδα, την Χοφενχάιμ.
Στις 22:00 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Σπάρτα Πράγας με στόχο το 3 στα 3 στο Europa League.
Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League και το Conference League και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:
Καϊράτ Αλμάτι-Παναθηναϊκός (17:30)
- Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ
- Να σκοράρει ο Σαντίνο Αντίνο
- Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3
ΟΦΗ-Λεβερκούζεν (19:45)
- Over 3.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ
- 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
- Να σκοράρει ο Ταξιάρχης Φούντας
Ολυμπιακός-Σπάρτα Πράγας (22:00)
- Ο Ζότα Σίλβα να σκοράρει & ο Ολυμπιακός να κερδίσει
- Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερ
- Να σκοράρει ο Αρμάντο Γκονζάλες
Euroleague: Παναθηναϊκός-Μπασκόνια με σούπερ προσφορά*
Σήμερα ξεκινάει και η 7η αγωνιστική της Euroleague. Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ την Μπασκόνια και θέλει να επιστρέψει στις νίκες.
Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα Παναθηναϊκός-Μπασκόνια και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:
Παναθηναϊκός-Μπασκόνια (21:15)
- Ματίας Λεσόρτ - Συνολικά Ριμπάουντ 9+
- Σιλβέν Φρανσίσκο - Συνολικές Ασίστ 6+
- Κώστας Σλούκας - Σύνολο Πόντων 11+
- Κέντρικ Ναν - Συνολικά Εύστοχα Τρίποντα 3+
- Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει, ο Σιλβέν Φρανσίσκο να πετύχει 16+ πόντους και ο Κέντρικ Ναν να μοιράσει 3+ ασίστ
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