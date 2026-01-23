Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

Οnsports Τeam

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση της Πέμπτης (22/01).

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/01) η κλήρωση 3018 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 14.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 11, 13, 15, 33, 38 και Τζόκερ το 16.

Ως αποτέλεσμα του νέου τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 15.000.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειώθεί ότι από την κλήρωση της Πέμπτης (22/01) αναδείχθηκαν στην δεύτερη κατηγορία (5αρια) 4 επιτυχημένα δελτία που κερδίζουν από 100.000 ευρώ το κάθε ένα.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.