Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τετάρτης
Οnsports Τeam 24 Δεκεμβρίου 2025, 07:43
BET

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τετάρτης

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της κλήρωσης

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/12) η κλήρωση 3005 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 6.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 11, 15, 18, 40, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 14.

Ως αποτέλεσμα του αποψινού διπλού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της ερχόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 6.300.000 ευρώ!

Σημειώνεται ότι η επόμενη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί λόγω Χριστουγέννων την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου στις 22:00.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.



