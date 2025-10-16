Ομάδες

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Οnsports team 16 Οκτωβρίου 2025, 17:23
BET

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 7 έως τις 13 Οκτωβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 21 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στο Ηράκλειο, επέλεξε το στοίχημα «Ημίχρονο/Τελικό» σε τέσσερις αγώνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο Under 20,  το Κύπελλο Ισημερινού και τα φιλικά παιχνίδια συλλόγων και κέρδισε 11.618,43 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στο Τετραπλό της 1ης ιπποδρομίας από το Auteuil, ένας νικητής κέρδισε 9.275 ευρώ.



