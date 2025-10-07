Ποια είναι η πιο αξέχαστη στιγμή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου;

Onsports team

Γιαννούλης, Κουλιεράκης και Μασούρας αποκαλύπτουν τις πιο ιδιαίτερες παιδικές τους αναμνήσεις από τη Γαλανόλευκη.

Την προετοιμασία της για τους δύο εκτός έδρας αγώνες απέναντι σε Σκωτία και Δανία ξεκίνησε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο ΟΠΑΠ, Χρυσός Χορηγός της Γαλανόλευκης, βρίσκεται, όπως κάθε φορά, στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας, στηρίζοντας κάθε της βήμα στον δρόμο για το Μουντιάλ.

Λίγο πριν αναχωρήσουν με προορισμό τη Σκωτία, οι Δημήτρης Γιαννούλης, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και Γιώργος Μασούρας έκαναν μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν και αποκάλυψαν στην κάμερα του ΟΠΑΠ ποια είναι η πρώτη, έντονη ανάμνηση που έχουν από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, πριν καν ξεκινήσουν την επαγγελματική τους πορεία στο ποδόσφαιρο.

Άραγε πίστευαν τότε ότι κάποτε θα φορούσαν κι εκείνοι τη φανέλα με το εθνόσημο;

Δείτε τις απαντήσεις τους στο παρακάτω βίντεο:

