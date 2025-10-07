Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ποια είναι η πιο αξέχαστη στιγμή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου;
Onsports team 07 Οκτωβρίου 2025, 19:06
BET

Ποια είναι η πιο αξέχαστη στιγμή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου;

Γιαννούλης, Κουλιεράκης και Μασούρας αποκαλύπτουν τις πιο ιδιαίτερες παιδικές τους αναμνήσεις από τη Γαλανόλευκη.

Την προετοιμασία της για τους δύο εκτός έδρας αγώνες απέναντι σε Σκωτία και Δανία ξεκίνησε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο ΟΠΑΠ, Χρυσός Χορηγός της Γαλανόλευκης, βρίσκεται, όπως κάθε φορά, στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας, στηρίζοντας κάθε της βήμα στον δρόμο για το Μουντιάλ.

Λίγο πριν αναχωρήσουν με προορισμό τη Σκωτία, οι Δημήτρης Γιαννούλης, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και Γιώργος Μασούρας έκαναν μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν και αποκάλυψαν στην κάμερα του ΟΠΑΠ ποια είναι η πρώτη, έντονη ανάμνηση που έχουν από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, πριν καν ξεκινήσουν την επαγγελματική τους πορεία στο ποδόσφαιρο.

Άραγε πίστευαν τότε ότι κάποτε θα φορούσαν κι εκείνοι τη φανέλα με το εθνόσημο;

Δείτε τις απαντήσεις τους στο παρακάτω βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Combo tickets 3 in 1 για την Euroleague με 10% έκπτωση
30 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Combo tickets 3 in 1 για την Euroleague με 10% έκπτωση
SUPER LEAGUE
Ανάλυση ΚΕΔ: «Έπρεπε να αποβληθεί και ο Πιερό της ΑΕΚ, λάθος το πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς» - Βίντεο
1 ώρα πριν Ανάλυση ΚΕΔ: «Έπρεπε να αποβληθεί και ο Πιερό της ΑΕΚ, λάθος το πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς» - Βίντεο
BET
Ποια είναι η πιο αξέχαστη στιγμή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου;
2 ώρες πριν Ποια είναι η πιο αξέχαστη στιγμή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου;
NBA
Λεμπρόν Τζέιμς: Τρόλαρε όλον τον πλανήτη - Η ανακοίνωση του «Βασιλιά» δεν είναι αυτό που περίμενες!
2 ώρες πριν Λεμπρόν Τζέιμς: Τρόλαρε όλον τον πλανήτη - Η ανακοίνωση του «Βασιλιά» δεν είναι αυτό που περίμενες!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved