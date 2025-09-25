ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Onsports Team

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Ηλιούπολη, επέλεξε το στοίχημα «Ακριβές Σκορ» σε πέντε αγώνες από το Champions League, έπαιξε το σύστημα 3-4-5 και κέρδισε 18.812,25 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στο Τετραπλό της 4ης ιπποδρομίας από το Scottsville, ένας νικητής κέρδισε 1.426,67 ευρώ.