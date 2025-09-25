Ομάδες

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Onsports Team 25 Σεπτεμβρίου 2025, 20:03
BET

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Ηλιούπολη, επέλεξε το στοίχημα «Ακριβές Σκορ» σε πέντε αγώνες από το Champions League, έπαιξε το σύστημα 3-4-5 και κέρδισε 18.812,25 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στο Τετραπλό της 4ης ιπποδρομίας από το Scottsville, ένας νικητής κέρδισε 1.426,67 ευρώ.



