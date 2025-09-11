Ομάδες

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Onsports Team 11 Σεπτεμβρίου 2025, 18:22
BET

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 2 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 23 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Περαία, επέλεξε τo στοίχημα «Ακριβές Σκορ» σε έξι αγώνες από τα προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αμερικής και της Αφρικής, έπαιξε το σύστημα 5-6 και κέρδισε 51.187,35 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, στο Τρικάστ της 7ης ιπποδρομίας από το Vaal, ένας νικητής κέρδισε 3.020,41 ευρώ.



