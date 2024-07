Μεγάλος νικητής στο Pamestoixima.gr έπαιξε 8 Over και κέρδισε 55.293 ευρώ!

EPA/Wojciech Szubartowski, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Την Τρίτη 23 Ιουλίου ένας μεγάλος νικητής κέρδισε 55.293,36 ευρώ με ποντάρισμα σε 8 Over!

Έπαιξε τα Over 2,5 γκολ στον αγώνα Νότιγχαμ Φόρεστ-Μίλγουολ, τα Over 3,5 γκολ στα παιχνίδια Λουγκάνο-Φενερμπαχτσέ, Ντάρλινγκτον-Γιορκ Σίτι, Νιούρι Σίτι-Ντάνγκανον Σουίφτ, Ουρένσε-Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, τα Over 4,5 γκολ στο ματς Χαρογκέιτ Τάουν-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και τα Over 6,5 γκολ στις αναμετρήσεις Ντιναμό Κιέβου-Παρτιζάν και Χιμνάστικα Σεγοβιάνα-Ρεάλ Βαγιαδολίδ.

Και οι 8 προβλέψεις του αποδείχτηκαν σωστές, με αποτέλεσμα να κερδίσει το ποσό των 55.293,36 ευρώ.