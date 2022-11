Stoiximan και Betano επίσημοι υποστηρικτές της FIFA για το FIFA World Cup Qatar 2022™

Onsports Team

Από σήμερα και μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου, το brand Betano της Kaizen Gaming, θα βρίσκεται σε όλα τα γήπεδα διεξαγωγής του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον κόσμο, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που ξεκίνησε χθες στο Κατάρ. Ως Επίσημος Υποστηρικτής της FIFA για την Ευρώπη, η Kaizen Gaming επιτυγχάνει μια ιστορική συμφωνία και γίνεται η πρώτη εταιρία αθλητικού στοιχηματισμού στον κόσμο που συνεργάζεται με τη FIFA.

H συνεργασία της με την FIFA, καθώς επίσης και η φετινή κατάκτηση του βραβείου Operator of the Year για το 2022, στα κορυφαία διεθνή βραβεία του κλάδου online sports betting and gaming, EGR Awards, πιστοποιούν ότι η Kaizen Gaming αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες εταιρίες του χώρου, παγκοσμίως. Η ραγδαία εξέλιξή της εταιρίας την τελευταία δεκαετία στηρίζεται στην ανάπτυξη ιδίας τεχνολογίας που της επιτρέπει να προσφέρει υψηλού επιπέδου, ασφαλείς και υπεύθυνες υπηρεσίες αθλητικού στοιχηματισμού στα εκατομμύρια μέλη της, στις 12 χώρες που δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Λατινική και Βόρεια Αμερική.

Ο Επικεφαλής Ανάπτυξης των Συνεργασιών της FIFA, Λουίς Ροντρίγκεζ, σημείωσε αναφορικά με την ανακοίνωση της συνεργασίας: «Η FIFA και οι άνθρωποι του Betano αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο την έννοια του ήθους όσον αφορά στην χρήση της τεχνολογίας, την οποία αξιοποιούν προκειμένου να βελτιώσουν την εμπειρία των φιλάθλων. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτά που η ομάδα του Betano έχει σχεδιάσει για να κατακτήσει τους φιλάθλους στην Ευρώπη. Στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, η συνεργασία αυτή αποτελεί μια σημαντική είδηση καθώς μας επιτρέπει να εισέλθουμε σε μια νέα αγορά, αυτήν του αθλητικού στοιχηματισμού».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Kaizen Gaming, Γιώργος Δασκαλάκης δήλωσε σχετικά: «Σε συνέχεια της φετινής ανάδειξής μας ως κορυφαία εταιρία στον κόσμο, στον κλάδο μας, είμαστε διπλά περήφανοι που είμαστε ο πρώτος πάροχος αθλητικού στοιχηματισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο, που συνεργάζεται με τη FIFA. Αυτή η συνεργασία θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στα εκατομμύρια φιλάθλους του ποδοσφαίρου και στόχος μας είναι να τους προσφέρουμε μια υπεύθυνη εμπειρία αθλητικού στοιχήματος, υψηλών προδιαγραφών, που θα ενδυναμώσει τη δέσμευσή τους με το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ».