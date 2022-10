Onsports Bet: Σκοράρουν και οι δυο στο Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι

Ημέρα πολλών ντέρμπι η σημερινή και έχουμε πολλές επιλογές προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε τον δρόμο για το ταμείο. Θα ξεκινήσουμε τις επιλογές μας με την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ προέρχεται από την επτάρα κόντρα στην Ρέιντζερς για το Champions League, ενώ η Σίτι αν και ήταν ανώτερη και έχασε και πέναλτι με τον Μαχρέζ έμεινε στο 0-0 με την Κοπεγχάγη στην Δανιά.

Οι δυο ομάδες από την μέση και μπροστά είναι φωτιά και το να σκοράρουν αμφότερες πληρώνει λίγο αλλά είναι μια «σίγουρη» επιλογή.

Από το ντέρμπι της Αγγλίας θα πάμε στο Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνα, όπου και εδώ ισχύει ότι γράψαμε για το Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι αναφορικά με το που είναι δυνατές οι δυο ομάδες. Όπως είναι λογικό λοιπόν θα πάμε και εδώ σε αυτή την επιλογή.

Τέλος, θα κλείσουμε τις επιλογές μας με το Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ, όπου αναμένουμε ένα ανοικτό και δυνατό παιχνίδι με το να σκοράρουν και οι δυο ομάδες να είναι στο 1.68 και να το επιλέγουμε.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα επιλέξουμε και μια από τις τρεις βόμβες που θα πάρουμε και είναι το over 0,5 κόκκινη κάρτα (να αποβληθεί δηλαδή κάποιος παίκτης). Το ίδιο θα επιλέξουμε και στο Λαμία-Παναθηναϊκός, ενώ στο Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ θα πάμε στο να σημειωθούν 7+γκολ.

Οι επιλογές μας

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι G/G 1.40

Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνα G/G 1.42

Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ G/G 1.68

Οι βόμβες

Λαμία-Παναθηναϊκός over 0,5 κόκκινη κάρτα 4.15

Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ over 0,5 κόκκινη κάρτα 3.55

Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ over 5,5 5.10