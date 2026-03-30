NCAA: Το UConn με απίθανη τριποντάρα στο Final-4 (vid)
Οnsports Τeam 30 Μαρτίου 2026, 10:05
ΜΠΑΣΚΕΤ

Μετά από ένα απίστευτο παιχνίδι ο Μάλινς με τρίποντο από το… σπίτι του έδωσε την νίκη στο UConn επί του Duke και έστειλε την ομάδα του στο Final-4, όπου την περιμένει το Illinois του Στογιάκοβιτς.  

Ο ορισμός της March Madness. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι το UConn πήρε τεράστια νίκη επί του Duke με 73-72, έπειτα από ένα… τρελό τρίποντο του Μάλινς από το… σπίτι του.

Έτσι, το UConn πήρε την πρόκριση για το Final-4 του NCAA και ετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιτελικό με το Illinois το οποίο «οδηγεί» ο Αντρέι Στογιάκοβιτς.

Στο άλλο ζευγάρι της 4άδας το Michigan θα παίξει με την Αrizona.

Με το σκορ στο 72-70 υπέρ του Duke, ο Μπούζερ έκανε μοιραία λάθος, η μπάλα έφτασε στον Μάλινς που με το τρίποντο που θα διηγείται και στα εγγόνια του,  έστειλε στην 4άδα το Connecticut.

Για τους νικητές ο Ριντ είχε 26, ενώ ο Μπούζερ είχε 27 με 8 ριμπάουντ για τους ηττημένους.



BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Αποδεκατισμένος κόντρα στον Ολυμπιακό - Μόλις 10 παίκτες διαθέσιμοι
Παναθηναϊκός AKTOR: Αποδεκατισμένος κόντρα στον Ολυμπιακό - Μόλις 10 παίκτες διαθέσιμοι
SUPER LEAGUE
Super League: Οι ημέρες κι οι ώρες των playoffs – Σέντρα με Ολυμπιακός – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
9 λεπτά πριν Super League: Οι ημέρες κι οι ώρες των playoffs – Σέντρα με Ολυμπιακός – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της GBL ο Αβδάλας
Παναθηναϊκός AKTOR: Δηλώθηκε στο ρόστερ της GBL ο Αβδάλας
BASKET LEAGUE
AEK: «Βασίλη Γκούμα, το μπάσκετ σ' ευγνωμονεί!»
26 λεπτά πριν AEK: «Βασίλη Γκούμα, το μπάσκετ σ’ ευγνωμονεί!»
