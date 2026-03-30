Ο «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ, ο Βασίλης Γκούμας έφυγε για το μεγάλο ταξίδι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και ο πρόεδρος του κ. Μιχάλης Μελής εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο Βασίλης Γκούμας ήταν από τους μεγαλύτερους παίκτες που ανέδειξε το ελληνικό μπάσκετ. Ο πρώτος στην ιστορία που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους στην Α’ Εθνική. Είναι δεύτερος μετά τον Νίκο Γκάλη στα χρονικά της μεγάλης κατηγορίας με 11.030 πόντους συνολικά αγωνιζόμενος με τον Πανελλήνιο, την ΑΕΚ και τον Ηλυσιακό έως τα 41 χρόνια του.

Έπαιξε στην Μικτή Κόσμου και στην Μικτή Ευρώπης δίπλα στους μεγάλους παίκτες της δεκαετίας του ‘70. Με την Εθνική έχει 114 συμμετοχές και είναι 8ος σκόρερ στην ιστορία με 1.641 πόντους.Εκτός από την μεγάλη αξία του ως παίκτης, διακρινόταν για τον ηγετικό χαρακτήρα και το χιούμορ του.

Αποχαιρετούμε με λύπη τον «Αυτοκράτορα». Θα τον θυμόμαστε πάντα για τις ωραίες στιγμές που χάρισε στους Έλληνες φιλάθλους.