Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών: Τζάμπολ στα ημιτελικά με... απαγόρευση κόσμου
Οnsports Team 27 Μαρτίου 2026, 09:37
ΜΠΑΣΚΕΤ / Αθηναϊκός / Παναθηναϊκός

Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας και Αθηναϊκός - Παναθλητικός για το Allwyn Final 4 του Κυπέλλου μπάσκετ Γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός και ο Αθηναϊκός θα κοντραριστούν στους τελικούς της Α1 μπάσκετ Γυναικών, αλλά πριν τις αναμετρήσεις που θα κρίνουν το φετινό πρωτάθλημα, διεκδικούν και το Κύπελλο.

Οι δύο ομάδες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του Allwyn Final 4.

Οι αθλήτριες της Σελέν Ερντέμ θα τα βάλουν με τον Πρωτέα Βούλας, ενώ εκείνες της Στέλλας Καλτσίδου με τον Παναθλητικό.

Το άσχημο της υπόθεσης είναι πως οι αναμετρήσεις που γίνονται στην Καβάλα δεν θα έχουν κόσμο των δύο ομάδων στις εξέδρες, μιας και η ΕΟΚ αποφάσισε να μην εκδόσει εισιτήρια, θέλοντας ουσιαστικά να αποκλείσει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, που δεδομένα θα κατέκλυζαν το γήπεδο.

Δείτε το σημερινό (27/3) πρόγραμμα:

Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας 16.30, ΕΡΤ2 Σπορ

Αθηναϊκός - Παναθλητικός 19.30, ΕΡΤSPORTS 1



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΟΚ με Ιωαννίδη: Φόβοι για χειρουργείο στο γόνατο
1 λεπτό πριν ΣΟΚ με Ιωαννίδη: Φόβοι για χειρουργείο στο γόνατο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σαρωτικές αλλαγές στη Λίβερπουλ - Αποχωρεί ο Τσιμίκας κι άλλοι έξι ποδοσφαιριστές
5 λεπτά πριν Σαρωτικές αλλαγές στη Λίβερπουλ - Αποχωρεί ο Τσιμίκας κι άλλοι έξι ποδοσφαιριστές
BET
Ελλάδα-Παραγουάη και Παναθηναϊκός-Μονακό με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn
34 λεπτά πριν Ελλάδα-Παραγουάη και Παναθηναϊκός-Μονακό με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn
SUPER LEAGUE
Ημέρα Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ: «Άλλαξε τον ρου της ιστορίας κι έφερε τη χαρά στην Τούμπα»
52 λεπτά πριν Ημέρα Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ: «Άλλαξε τον ρου της ιστορίας κι έφερε τη χαρά στην Τούμπα»
