Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών: Τζάμπολ στα ημιτελικά με... απαγόρευση κόσμου

Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας και Αθηναϊκός - Παναθλητικός για το Allwyn Final 4 του Κυπέλλου μπάσκετ Γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός και ο Αθηναϊκός θα κοντραριστούν στους τελικούς της Α1 μπάσκετ Γυναικών, αλλά πριν τις αναμετρήσεις που θα κρίνουν το φετινό πρωτάθλημα, διεκδικούν και το Κύπελλο.

Οι δύο ομάδες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του Allwyn Final 4.

Οι αθλήτριες της Σελέν Ερντέμ θα τα βάλουν με τον Πρωτέα Βούλας, ενώ εκείνες της Στέλλας Καλτσίδου με τον Παναθλητικό.

Το άσχημο της υπόθεσης είναι πως οι αναμετρήσεις που γίνονται στην Καβάλα δεν θα έχουν κόσμο των δύο ομάδων στις εξέδρες, μιας και η ΕΟΚ αποφάσισε να μην εκδόσει εισιτήρια, θέλοντας ουσιαστικά να αποκλείσει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, που δεδομένα θα κατέκλυζαν το γήπεδο.

Δείτε το σημερινό (27/3) πρόγραμμα:

Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας 16.30, ΕΡΤ2 Σπορ

Αθηναϊκός - Παναθλητικός 19.30, ΕΡΤSPORTS 1