Εικόνες ντροπής στο Αμύντας-Ανόρθωση (vid)

Η ομάδα γυναικών του Αμύντα επικράτησε της Ανόρθωσης Βόλου και παρέμεινε στην Α1 κατηγορία, αλλά μετά το τέλος του παιχνιδιού δημιουργήθηκε απίστευτη ένταση μεταξύ του κόσμου των γηπεδούχων και μελών της αντιπάλου ομάδας.

Μετά το τέλος του αγώνα του Αμύντα με την Ανόρθωση Βόλου υπήρξε ένταση ανάμεσα στους οπαδούς των γηπεδούχων και τον προπονητή των φιλοξενούμενων και έτσι έγινε… σύρραξη στο παρκέ.

Ο Αμύντας νίκησε την Ανόρθωση Βόλου και παρέμεινε στην Α1 Γυναικών, σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε να τελειώνει ομαλά με τους πανηγυρισμούς της γηπεδούχου ομάδας με τον κόσμο της.

Λίγα λεπτά αργότερα όμως ο προπονητής των φιλοξενούμενων ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον κόσμο του Αμύντα και προκλήθηκε πανικός που κράτησε για λίγα λεπτά.

Μάλιστα, ένα μέρος του σταφ πήρε μία μπάλα από ένα παιδάκι που σούταρε και την πέταξε στον κόσμο, με το χάος να επικρατεί. Τελικά, οι ψυχραιμότεροι κατάφεραν να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Δείτε τις στιγμές έντασης: