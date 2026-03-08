Μπάσκετ Γυναικών: Προβάδισμα πρόκρισης για τον Πρωτέα Βούλας

Onsports Team

Η ομάδα της Βούλας επικράτησε 85-61 του ΠΑΣ Γιάννινα και έκανε το 2-1 στις νίκες.

Ο Πρωτέας άρχισε νικηφόρα τα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 στην Α1 μπάσκετ των Γυναικών. Η ομάδα από τη Βούλα επιβλήθηκε 85-61 του ΠΑΣ Γιάννινα στο κλειστό «Γεώργιος Γεννηματάς» και προηγείται πλέον με 2-1, καθώς μέτρησαν από μια νίκη στα μεταξύ τους παιχνίδια για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Το επόμενο ματς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 21 Μαρτίου (15:00) στα Ιωάννινα, καθώς τις προσεχείς ημέρες η εθνική ομάδα έχει υποχρεώσεις στα προκριματικά του Ευρωπάσκετ γυναικών 2027.

Στην πρώτη φάση των πλέι οφ (1-4) και (5-8) και των πλέι άουτ για την Α1 μπάσκετ των Γυναικών, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΠΛΕΙ ΟΦ (1-4)

Σάββατο 7 Μαρτίου

Αθηναϊκός-Παναθλητικός 86-71 (3-0)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 90-70 (3-0)

ΠΛΕΙ ΟΦ (5-8)

Σάββατο, 7 Μαρτίου

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ 86-65 (3-0)

Κυριακή, 8 Mαρτίου

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα 85-61 (2-1)

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

Σάββατο, 7 Μαρτίου

Αμύντας-Ανόρθωσις Βόλου 82-75 (2-1)