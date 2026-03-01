Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λαρεντζάκης: «Πιο έτοιμοι στην Ποντγκόριτσα»
Onsports Team 01 Μαρτίου 2026, 07:43
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ελλάδα

Λαρεντζάκης: «Πιο έτοιμοι στην Ποντγκόριτσα»

Ο διεθνής γκαρντ μίλησε για το ματς στην έδρα του Μαυροβουνίου, μετά την ήττα της Εθνικής μας στα Λιόσια.

Η εθνική υπέστη την πρώτη ήττα της σε τρεις αγωνιστικές στον 2ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να κάνει δηλώσεις για τους λόγους που οδήγησαν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη σε αυτήν. Η «επίσημη αγαπημένη» ηττήθηκε με 67-65 από το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena. «Θα είμαστε πιο έτοιμοι και συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα» επισήμανε ο διεθνής γκαρντ.

Σχετικά με το τι οδήγησε στην ήττα από το Μαυροβούνιο, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επισήμανε: «Η ενέργεια και η σκληράδα μας ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Μας πήραν πολλά ριμπάουντ κι αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Πρέπει να δούμε και τι άλλο έφταιξε, ώστε να πάμε ακόμη πιο έτοιμοι στην Ποντγκόριτσα και να πάρουμε το διπλό».

Η εθνική οφείλει να πραγματοποιήσει αλλαγές στην προσέγγισή της στο παιχνίδι απέναντι στο σύνολο του Αντρέι Ζάκελι και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης εξηγεί: «Η νοοτροπία μας στο παρκέ πρέπει να αλλάξει και οφείλουμε να ματσάρουμε στη δύναμη και τη σκληράδα το Μαυροβούνιο. Κάπως έτσι, θα καταφέρουμε να είμαστε πιο εύστοχοι, να μη βιαζόμαστε, να είμαστε πιο αποφασιστικοί, να διαβάζουμε καλύτερα και να παίξουμε το παιχνίδι, που ξέρουμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Ο ίδιος περιμένει ένα καλύτερο πρόσωπο από την εθνική: «Θα δείξουμε οπωσδήποτε καλύτερο πρόσωπο και περισσότερη χημεία. Ηρθαν παιδιά, που λόγω των υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα δεν είχαν κάνει καμία προπόνηση, όμως τώρα που θα είμαστε όλοι μαζί αυτές τις μέρες, θα καταφέρουμε να εμφανιστούμε πιο συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα».



Ροή ειδήσεων

NBA
NBA: Οι Λέικερς νίκησαν εύκολα στην έδρα των Ουόριορς | Όλα τα αποτελέσματα (01/03)
3 λεπτά πριν NBA: Οι Λέικερς νίκησαν εύκολα στην έδρα των Ουόριορς | Όλα τα αποτελέσματα (01/03)
STORIES
Αθλητικές μεταδόσεις (01/03): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό
21 λεπτά πριν Αθλητικές μεταδόσεις (01/03): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κατάρ: Ανησυχία για το Finalissima
32 λεπτά πριν Κατάρ: Ανησυχία για το Finalissima
SUPER LEAGUE
Super League: Ευκαιρία 4άδας για Παναθηναϊκό, «παγίδες» για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ
1 ώρα πριν Super League: Ευκαιρία 4άδας για Παναθηναϊκό, «παγίδες» για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved