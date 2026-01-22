Ομάδες

Μπάσκετ Γυναικών: Sold out το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Onsports Team 22 Ιανουαρίου 2026, 22:03
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Μπάσκετ Γυναικών: Sold out το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν πως για το ντέρμπι της 28ης Ιανουαρίου εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Μετά την παρουσία 8.000 φιλάθλων στο Telekom Center Athens και την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup Γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για το ντέρμπι αιωνίων.

Τα εισιτήρια που ήταν διαθέσιμα για το μεγάλο ματς της Α1 στις 28 Ιανουαρίου, εξαντλήθηκαν. Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Α.Ο.:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τους “αιώνια πιστούς” για ένα ακόμα sold out σε αγώνα του γυναικείου τμήματος μπάσκετ.

Τα μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου με τον Ολυμπιακό εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, δείχνοντας για ακόμα μια φορά τη στήριξη του κόσμου προς τα τμήματα του Συλλόγου».



