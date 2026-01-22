Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

EuroCup Γυναικών: Ήττα-αποκλεισμός στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό
Onsports Team 22 Ιανουαρίου 2026, 21:18
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ολυμπιακός

EuroCup Γυναικών: Ήττα-αποκλεισμός στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό

Η Εστουδιάντες επικράτησε 72-68 στο Φάληρο και πήρε την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης, βάζοντας τέλος στο ευρωπαϊκό όνειρο των «ερυθρόλευκων».

Πικρή ήττα για τον Ολυμπιακό στο EuroCup Γυναικών. Η ομάδα του Πειραιά αν και είχε επικρατήσει με έναν πόντο στην Ισπανία επί της Εστουδιάντες (86-85), δεν τα κατάφερε στο ΣΕΦ και γνώρισε ήττα-αποκλεισμό απ’ τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στον δεύτερο αγώνα που οι «ερυθρόλευκες» είχαν το προβάδισμα, το άδειο ΣΕΦ δεν τις βοήθησε. Οι «φοιτήτριες» έκαναν την ανατροπή και με 72-68 πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο και έφτασαν να προηγούνται με 15 πόντους (45-30), όμως στο δεύτερο μέρος η αντίδραση των Ισπανίδων ήταν καθοριστική. Η Εστουδιάντες αντέδρασε στην τρίτη περίοδο (επιμέρους σκορ 12-30), προηγήθηκε και ολοκλήρωσε την ανατροπή, αφήνοντας τον Ολυμπιακό εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα 26-12, 45-30, 57-60, 68-72



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0: Της έσπασε το αήττητο και «κλείδωσε» πρόκριση
3 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0: Της έσπασε το αήττητο και «κλείδωσε» πρόκριση
EUROPA LEAGUE
LIVE CHAT Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Ο καθοριστικός αγώνας για το Europa League
11 λεπτά πριν LIVE CHAT Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Ο καθοριστικός αγώνας για το Europa League
EUROPA LEAGUE
LIVE CHAT ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις 2-0 - Τελικό στην Τούμπα
16 λεπτά πριν LIVE CHAT ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις 2-0 - Τελικό στην Τούμπα
ΜΠΑΣΚΕΤ
EuroCup Γυναικών: Ήττα-αποκλεισμός στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό
36 λεπτά πριν EuroCup Γυναικών: Ήττα-αποκλεισμός στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved