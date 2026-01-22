EuroCup Γυναικών: Ήττα-αποκλεισμός στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό

Onsports Team

Η Εστουδιάντες επικράτησε 72-68 στο Φάληρο και πήρε την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης, βάζοντας τέλος στο ευρωπαϊκό όνειρο των «ερυθρόλευκων».

Πικρή ήττα για τον Ολυμπιακό στο EuroCup Γυναικών. Η ομάδα του Πειραιά αν και είχε επικρατήσει με έναν πόντο στην Ισπανία επί της Εστουδιάντες (86-85), δεν τα κατάφερε στο ΣΕΦ και γνώρισε ήττα-αποκλεισμό απ’ τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στον δεύτερο αγώνα που οι «ερυθρόλευκες» είχαν το προβάδισμα, το άδειο ΣΕΦ δεν τις βοήθησε. Οι «φοιτήτριες» έκαναν την ανατροπή και με 72-68 πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο και έφτασαν να προηγούνται με 15 πόντους (45-30), όμως στο δεύτερο μέρος η αντίδραση των Ισπανίδων ήταν καθοριστική. Η Εστουδιάντες αντέδρασε στην τρίτη περίοδο (επιμέρους σκορ 12-30), προηγήθηκε και ολοκλήρωσε την ανατροπή, αφήνοντας τον Ολυμπιακό εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα 26-12, 45-30, 57-60, 68-72