Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Περιστέρι - Σαραγόσα: Αυτή είναι η νέα ημερομηνία
Οnsports Τeam 22 Ιανουαρίου 2026, 14:22
ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι - Σαραγόσα: Αυτή είναι η νέα ημερομηνία

Το παιχνίδι του Περιστερίου Betsson με τη Σαραγόσα, που ήταν προγραμματισμένο για χθες, δεν διεξήχθη καθώς λόγω της κακοκαιρίας υπήρχαν νερά στο παρκέ και η FIBA όρισε εκ νέου το παιχνίδι για την Τετάρτη 28/1.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στο κλειστό του Περιστερίου, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση με την Σαραγόσα με τη διοργανώτρια Αρχή να ανακοινώνει την νέα ημερομηνία της αναμέτρησησης. 

Αναλυτικά:

Με απόφαση της FIBA, ο αναβληθείς χθεσινός (21/1) αγώνας Περιστερίου Betsson – Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική του Top-16 του FIBA Europe Cup θα διεξαχθεί την Τέταρτη 28/1 στις 20:30 στο Κλειστό Γυμναστήριο Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου».

Οι φίλαθλοι που προσήλθαν στο χθεσινό (21/1) αναβληθέντα αγώνα δικαιούνται δωρεάν είσοδο, εκτός από τον αγώνα με τη Σαραγόσα, και στον αγώνα Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα Ιαπωνική, το Σάββατο 24/1, 18:15.



Ροή ειδήσεων

STORIES
Οι «μάχες» των ελληνικών ομάδων στο Instagram του ONSPORTS (poll)
4 λεπτά πριν Οι «μάχες» των ελληνικών ομάδων στο Instagram του ONSPORTS (poll)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η απάντηση του Γιάγκουσιτς για τον Παναθηναϊκό
29 λεπτά πριν Η απάντηση του Γιάγκουσιτς για τον Παναθηναϊκό
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ
Ο Σαντίνο Αντίνο στις υπηρεσίες του Ράφα Μπενίτεθ (pics)
36 λεπτά πριν Ο Σαντίνο Αντίνο στις υπηρεσίες του Ράφα Μπενίτεθ (pics)
ΣΠΟΡ
Αποκαλυπτικός ο Τσιτσιπάς: «Είχα έναν χαζό τραυματισμό παίζοντας ποδόσφαιρο πριν το τουρνουά»
1 ώρα πριν Αποκαλυπτικός ο Τσιτσιπάς: «Είχα έναν χαζό τραυματισμό παίζοντας ποδόσφαιρο πριν το τουρνουά»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved