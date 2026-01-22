Περιστέρι - Σαραγόσα: Αυτή είναι η νέα ημερομηνία

Οnsports Τeam

Το παιχνίδι του Περιστερίου Betsson με τη Σαραγόσα, που ήταν προγραμματισμένο για χθες, δεν διεξήχθη καθώς λόγω της κακοκαιρίας υπήρχαν νερά στο παρκέ και η FIBA όρισε εκ νέου το παιχνίδι για την Τετάρτη 28/1.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στο κλειστό του Περιστερίου, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση με την Σαραγόσα με τη διοργανώτρια Αρχή να ανακοινώνει την νέα ημερομηνία της αναμέτρησησης.

Αναλυτικά:

Με απόφαση της FIBA, ο αναβληθείς χθεσινός (21/1) αγώνας Περιστερίου Betsson – Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική του Top-16 του FIBA Europe Cup θα διεξαχθεί την Τέταρτη 28/1 στις 20:30 στο Κλειστό Γυμναστήριο Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου».

Οι φίλαθλοι που προσήλθαν στο χθεσινό (21/1) αναβληθέντα αγώνα δικαιούνται δωρεάν είσοδο, εκτός από τον αγώνα με τη Σαραγόσα, και στον αγώνα Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα Ιαπωνική, το Σάββατο 24/1, 18:15.