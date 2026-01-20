BCL, AEK: «Να αντιδράσουμε σε κάθε πιθανή έκπληξη» - Οι δηλώσεις Σάκοτα για το ματς με την Καρδίτσα

INTIME SPORTS

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη φάση των «16» του Basketball Champions League, με αντίπαλο την Καρδίτσα.

Τέσσερις ημέρες μετά τη συνάντηση τους για την GBL, οι δύο ομάδες κοντράρονται στη «SUNEL Arena» για το BCL.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε για την αναμέτρηση, λέγοντας:

«Αντιμετωπίζουμε την ίδια ομάδα με το περασμένο Σάββατο, αλλά σε άλλη διοργάνωση και με διαφορετικά κίνητρα. Θεωρώ, ότι κάναμε ένα καλό ματς απέναντι στην Καρδίτσα στο Πρωτάθλημα. Ξέρουμε, όμως, ότι το ταλέντο της αντιπάλου μας, μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Ιδιαίτερα στα ματς που η Καρδίτσα παίζει, χωρίς να έχει μεγάλη πίεση, γίνεται πιο επικίνδυνη. Ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και ν’ αντιδράσουμε σε κάθε πιθανή έκπληξη, που θα μας παρουσιαστεί.

Ήταν επιτυχία, που προκριθήκαμε απευθείας στη φάση των «16» του BCL, όμως θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Είναι επιπλέον κίνητρο για τους ξένους παίκτες, αλλά και για όλους, ν’ αγωνίζονται σε τέτοια ματς. Απαιτείται να μη χαλαρώσουμε… Πρέπει να δείξουμε σοβαρότητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα».

Το ΑΕΚ – Καρδίτσα είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τετάρτης (20/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport4HD.