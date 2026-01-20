Ομάδες

Πού θα δείτε τους ευρωπαϊκούς αγώνες του Άρη και του Ηρακλή
Οnsports Team 20 Ιανουαρίου 2026, 09:44
ΜΠΑΣΚΕΤ

Πού θα δείτε τους ευρωπαϊκούς αγώνες του Άρη και του Ηρακλή

Άρης και Ηρακλής έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την Τρίτη (20/1). 

Η καρδία του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης χτυπά σήμερα (20/1) σε δύο διαφορετικά μέτωπα, με τον Άρη και τον Ηρακλή να ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. 

Από την μια πλευρά, ο «Γηραιός» ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Πέγια στο Ιβανώφειο για το ENBL στις 18:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ2. 

Από την άλλη, ο Άρης ταξιδεύει στην Πολωνία για μια κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Σλασκ Βρότσλαβ στο Eurocup στις 20:00 με απευθείας μετάδοση από το Novasports5.

Το πρόγραμμα της ημέρας

  • 18:00, Ηρακλής - Πέγια, EΡT2
  • 20:00, Σλασκ Βρότσλαβ - Άρης, Novasports5


