Πού θα δείτε τους ευρωπαϊκούς αγώνες του Άρη και του Ηρακλή
Άρης και Ηρακλής έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την Τρίτη (20/1).
Η καρδία του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης χτυπά σήμερα (20/1) σε δύο διαφορετικά μέτωπα, με τον Άρη και τον Ηρακλή να ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Από την μια πλευρά, ο «Γηραιός» ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Πέγια στο Ιβανώφειο για το ENBL στις 18:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ2.
Από την άλλη, ο Άρης ταξιδεύει στην Πολωνία για μια κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Σλασκ Βρότσλαβ στο Eurocup στις 20:00 με απευθείας μετάδοση από το Novasports5.
Το πρόγραμμα της ημέρας
- 18:00, Ηρακλής - Πέγια, EΡT2
- 20:00, Σλασκ Βρότσλαβ - Άρης, Novasports5