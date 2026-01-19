Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γιαννακόπουλος προς Ολυμπιακό: «Αντί να λέτε ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω;»
Οnsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 23:11
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος προς Ολυμπιακό: «Αντί να λέτε ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε με αφοπλιστικό τρόπο στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δήλωσε εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, για μια υπόθεση που εκκρεμούσε για χρόνια.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες απάντησαν μέσω ανακοίνωσής τους, δίνοντας τη δική τους διάσταση στην υπόθεση, με πολλές ανακρίβειες.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λοιπόν, αναρωτήθηκε για τη στάση των Πειραιωτών, λέγοντας μέσω ανάρτησης στο Instagram:

«Έχοντας αθωωθεί, δεδομένα καταδικαζόσασταν για ψευδή καταμήνυση. Και αντί να λέτε και ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω; Έλα Χριστέ και Παναγία...».



Ροή ειδήσεων

NBA
NBA: Επιτέλους νίκη για Μπακς - Τρομερός Αντετοκούνμπο σε ματς θρίλερ με τους Χοκς (vid)
2 ώρες πριν NBA: Επιτέλους νίκη για Μπακς - Τρομερός Αντετοκούνμπο σε ματς θρίλερ με τους Χοκς (vid)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Ο Κωστούλας πέτυχε το γκολ της χρονιάς με τρομερό ψαλιδάκι - Βίντεο
2 ώρες πριν Premier League: Ο Κωστούλας πέτυχε το γκολ της χρονιάς με τρομερό ψαλιδάκι - Βίντεο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Απαρηγόρητος ο Μπραχίμ Ντίας - «Πονάει η καρδιά μου, είναι δύσκολο να το ξεπεράσω»
2 ώρες πριν Κόπα Άφρικα: Απαρηγόρητος ο Μπραχίμ Ντίας - «Πονάει η καρδιά μου, είναι δύσκολο να το ξεπεράσω»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!
3 ώρες πριν Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved