Μίλιτσιτς: «Έχουμε το πλάνο μας για να τους σταματήσουμε»

Ο Ίγκορ Μίλιτσιτς στις δηλώσεις του ενόψει του ματς του Άρη Betsson κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ για την 14η αγωνιστική της Euroleague (14/1, 20:00) στάθηκε στην ποιότητα της ισραηλινής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αναμφίβολα είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης. Νίκησαν τη Χάποελ Τελ Αβίβ με διαφορά δεκαπέντε πόντων πριν από μία εβδομάδα. Διέλυσαν ομάδες όπως η Μανρέσα… Ξέρουμε την ποιότητά τους. Είναι σε καλή κατάσταση καθώς παίζουν πολύ καλό μπάσκετ αυτή την περίοδο. Έχουμε το πλάνο μας για να τους σταματήσουμε και πιστεύω ότι ένα από τα κλειδιά του αγώνα είναι να μην τους δώσουμε την ευκαιρία για πόντους σε δεύτερες επιθέσεις αλλά και να τους χαμηλώσουμε τον ρυθμό».

Για τον Τζάρεντ Χάρπερ κι αν ο περιορισμός του αποτελεί έναν από τους στόχους. «Ο Χάρπερ είναι από τα βασικά εργαλεία αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Έχουν μια πλειάδα ποιοτικών παικτών. Ο Χάρπερ είναι ο κινητήριος μοχλός τους. Πρέπει να μην τους επιτρέψουμε να κάνουν αυτά που θέλουν. Συνολικά η Χαποέλ έχει μεγάλο ρόστερ και ποιότητα», είπε και ρωτήθηκε για το αν αποτελεί πρόκληση αυτός ο αγώνας. «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Προφανώς, όταν αντιμετωπίζεις την πρώτη ομάδα του ομίλου, είναι μια πρόκληση. Συνολικά στη διοργάνωση, κάθε νίκη είναι σημαντική».

Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο κι αν τον υπολογίζει: «Έκανε μια προπόνηση με την ομάδα κι ελπίζουμε να μας βοηθήσει στον αγώνα».