Στην Ιταλία κόντρα στην Τρέντο ο Πανιώνιος
Οnsports Τeam 13 Ιανουαρίου 2026, 11:00
ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Ιταλία κόντρα στην Τρέντο ο Πανιώνιος

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει στην Ιταλία την Τρέντο για την 14η αγωνιστική του Eurocup (21:00), με τους «κυανέρυθρους» να θέλουν τη νίκη.

Μία ακόμα δύσκολη αποστολή έχει μπροστά του ο Πανιώνιος καθώς οι «κυανέρυθροι» δοκιμάζονται στην Ιταλία κόντρα στην Τρέντο, για την 14η αγωνιστική του EuroCup.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία έχει δώσει άλλη αύρα στην ομάδα, με τον Νέναντ Μάρκοβιτς να έχει ήδη αφήσει το στίγμα του ακόμα και αν βρίσκεται λίγες μέρες στον πάγκο των «κυανέρυθρων». 

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης προέρχεται από σπουδαία εντός έδρας νίκη κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, ενώ ο Πανιώνιος κέρδισε και την περασμένη αγωνιστική στο Eurocup την Μπούντουτσνοστ.

Η Τρέντο με ρεκόρ 8-5 βρίσκεται στην 3η θέση του ομίκου και στοχεύει στην απευθείας πρόκριση στα play-offs της διοργάνωσης. 



