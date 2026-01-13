Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Δοκιμασία στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 13 Ιανουαρίου 2026, 10:15
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΠΑΟΚ

Δοκιμασία στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ

O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο εκτός έδρας (21:00) για την 3η αγωνιστική του Fiba Europe Cup και θέλει την νίκη για να βρεθεί στην κορυφή.

Ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπιλμπάο για την 3η αγωνιστική του ομίλου του Eurocup, με τους «ασπρόμαυρους» να στοχεύουν στο διπλό για την προσπεράσουν στην πρώτη θέση του ομίλου. 

Οι δύο «μονομάχοι» βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 2-0 και όποια συνεχίσει να είναι αήττητοι θα έχει και τον πρώτο λόγο για την πρώτη θέση.

Ο Γιούρι  Ζντοβτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι ενώ για πρώτη φορά έχει και τους επτά ξένους, με τον Ντίμσα να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός: Στο «T-Center» ο επαναληπτικός με τη Ζαγκλέμπιε!
5 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Στο «T-Center» ο επαναληπτικός με τη Ζαγκλέμπιε!
EUROLEAGUE
Οι GMs της Euroleague μίλησαν: Ναν, Σλούκας ηγέτες και Παναθηναϊκός στο Final-4
8 λεπτά πριν Οι GMs της Euroleague μίλησαν: Ναν, Σλούκας ηγέτες και Παναθηναϊκός στο Final-4
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Άρης: Οριστικά στο ΟΑΚΑ το ματς Κυπέλλου - Στον «αέρα» τα εισιτήρια
20 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Άρης: Οριστικά στο ΟΑΚΑ το ματς Κυπέλλου - Στον «αέρα» τα εισιτήρια
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Με Ποντένσε και Ροντινέι στο ντέρμπι Κυπέλλου
33 λεπτά πριν Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Με Ποντένσε και Ροντινέι στο ντέρμπι Κυπέλλου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved