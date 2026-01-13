Δοκιμασία στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο εκτός έδρας (21:00) για την 3η αγωνιστική του Fiba Europe Cup και θέλει την νίκη για να βρεθεί στην κορυφή.

Ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπιλμπάο για την 3η αγωνιστική του ομίλου του Eurocup, με τους «ασπρόμαυρους» να στοχεύουν στο διπλό για την προσπεράσουν στην πρώτη θέση του ομίλου.

Οι δύο «μονομάχοι» βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 2-0 και όποια συνεχίσει να είναι αήττητοι θα έχει και τον πρώτο λόγο για την πρώτη θέση.

Ο Γιούρι Ζντοβτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι ενώ για πρώτη φορά έχει και τους επτά ξένους, με τον Ντίμσα να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή.