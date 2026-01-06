Μάρκοβιτς: «Πρέπει να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας»

Onsports Team

Ο Πανιώνιος κάνει... πρεμιέρα στο 2026 με ένα πολύ δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι για το EuroCup κόντρα στη Μπούντουτσνοστ, με τον Νέναντ Μάρκοβιτς και τον Σωτήρη Νικολαίδη να είναι αισιόδοξοι για την νέα χρονιά. Κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις τους.

«Σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς αυτή τη στιγμή. Η Μπουντούτσνοστ είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, που παίζει δυνατά και με μεγάλη επιθετικότητα. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην επιθετικότητά τους και στη φυσική τους δύναμη και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην προστασία της ρακέτας μας και στα ριμπάουντ. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, θα αντιμετωπίσουμε τη δεύτερη ομάδα του ομίλου μας και πιθανότατα ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του BKT EuroCup. Πρέπει να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας, να δείξουμε βελτίωση και να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Είχαμε λίγες προπονήσεις μαζί και αυτό το παιχνίδι μπορεί να μας βοηθήσει ενόψει του επόμενου αγώνα του Ελληνικού Πρωταθλήματος», τόνισε ο πολύπειρος κόουτς.

«Είναι το πρώτο παιχνίδι της νέας χρονιάς, έχουμε νέο προπονητή και έναν νέο παίκτη στο ρόστερ, και αυτό που θέλουμε είναι να παίξουμε καλά, να πάρουμε τη νίκη και να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας, με την ελπίδα ότι το 2026 θα είναι πολύ καλύτερο για όλους μας», είπε ο Νικολαΐδης