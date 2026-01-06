Basketball Champions League: Ελληνικές "μάχες" για τα Play-ins

Onsports Team

Προμηθέας Πάτρας και Καρδίτσα Ιαπωνική ρίχνονται στη μάχη των Game 1 απέναντι σε Σαλόν και Σουμπότιτσα, με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης στους «16».

Η φάση των Play-Ins του Basketball Champions League ξεκινά απόψε με δύο αναμετρήσεις ιδιαίτερης σημασίας για Προμηθεά Πάτρας και Καρδίτσα Ιαπωνική(21:00), καθώς πρόκειται για τα Game 1 σειρών best-of-three που οδηγούν στη φάση των «16».

Στη Γαλλία, η Σαλόν υποδέχεται τον Προμηθέα, σε μια σειρά που αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε ανοδική πορεία, με έξι νίκες στα επτά τελευταία παιχνίδια τους στη διοργάνωση και εντυπωσιακή παραγωγικότητα στην έδρα τους.

Την ίδια ώρα, στη Σερβία, η Σουμπότιτσα αντιμετωπίζει την Καρδίτσα. Οι Σέρβοι εμφανίζονται ιδιαίτερα δυνατοί στο γήπεδό τους, με βασικό σημείο αναφοράς τον Τόμπσον.

Η Καρδίτσα, παρά τις δυσκολίες εκτός έδρας, έρχεται με ανεβασμένη αυτοπεποίθηση χάρη στις πρόσφατες εμφανίσεις του Τζέφερσον, αναζητώντας την υπέρβαση που θα της δώσει ελπίδες πρόκρισης.