Μίλιτσιτς: «Δεν θα κερδίσουμε μόνο από την επίθεση»

Ο προπονητής του Άρη μίλησε για τον αγώνα της ομάδας του με τη Βενέτσια και ξεκαθάρισε τι πρέπει να προσέξουν οι παίκτες της ομάδας του.

Ο Άρης προετοιμάζεται για την πολύ δύσκολη αναμέτρηση κόντρα στην Βενέτσια, με τον τεχνικό των «κιτρινόμαυρων», Ιγκόρ Μίλιτσιτς, να κρούει των κώδωνα του κινδύνου.

Αναλυτικά δήλωσε:

«Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στο Eurocup. Κάθε ματς είναι σημαντικό. Αν δείτε τα αποτελέσματα, είναι διαφορετικά και στα δύο γκρουπ. Η Βενέτσια είναι μία καλή και αθλητική ομάδα. Παίζουν γρήγορο μπάσκετ αλλά πρέπει να βελτιωθούμε σε σχέση με το τελευταίο ματς, να παίξουμε με τους δικούς μας όρους για να έχουμε πιθανότητες να πάρουμε τη νίκη».

Για την αμυντική προσέγγιση του Άρη: «Δεν θα κερδίσουμε μόνο σκοράροντας περισσότερους πόντους. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Είχαμε κάποιες μέρες να δουλέψουμε πάνω στην άμυνα. Πάλι έχουμε προβλήματα αλλά η κατάσταση είναι καλύτερη. Δεν κοιμήθηκα καλά. Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνα. Θέλω να παίξουμε σκληρή άμυνα από το πρώτο λεπτό. Κόντρα στην Κλουζ δεν το κάναμε. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα εμφανιστούμε καλύτεροι αμυντικά».

Για την εικόνα του Ίνοχ: «Και ο Φόρεστερ… Βγηκαν λίγο από τον δρόμο που θέλουμε στην άμυνα. Πρώτα αξιολογούμε πόσο επιδραστικοί είναι στην άμυνα. Μπορούν να κάνουν πράγματα βήμα-βήμα. Θέλω να είναι σκληροί στην άμυνα, όχι μόνο να σκοράρουν. Καθίσαμε με όλα τα παιδιά και το αναλύσαμε. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση για την ομάδα. Δεν θέλω, όμως, να πώ πληροφορίες που μπορεί να τις αξιοποιήσει ο αντίπαλος«.