Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το δύο στα δύο και το καλύτερο πλασάρισμα

Onsports Team

Η ομάδα του “τριφυλλιού” κοντράρεται απόψε με τους Ισπανούς και θέλει την νίκη για να τερματίσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά.

Την πιο μεγάλη ευρωπαϊκή του “μάχη” δίνει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενείται από τη Βαλένθια (21:45).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με την ψυχολογία στα ύψη έπειτα από το διπλό στη Βαρκελώνη, θέλουν να πάρουν τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη, εδραιώνοντας τη θέση τους στην εξάδα και παραμένοντας ζωντανοί στο κυνήγι της τετράδας.

“Φυσικά είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Απέναντι στην Μπαρτσελόνα ήμασταν εξαιρετικοί, παίξαμε πολύ έξυπνα, ενώ ήμασταν πολύ καλοί και στην ομαδική άμυνα. Επιθετικά παίξαμε το καλύτερο μπάσκετ που έχουμε παίξει μέσα στην χρονιά. Όλοι έπαιξαν ομαδικά, μοιράσαμε την μπάλα, βρήκαμε καλές επιλογές στα σουτ, γιατί είναι σημαντικό να βρούμε καλές προϋποθέσεις για να σουτάρουμε ελεύθεροι και μετά να είμαστε εύστοχοι” είπε ο Εργκίν Αταμάν και πρόσθεσε: “Τώρα χρειάζεται να παίξουμε διαφορετικά, καθώς η Βαλένθια παίζει άλλο στυλ μπάσκετ πιο γρήγορο. Αλλάζει τους παίκτες της ανα 3-4' μέσα στο παιχνίδι έχει καλούς σκόρερ στα γκαρντ. Χρειάζεται να παίξουμε πολύ έξυπνα γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς για την βαθμολογία”.

Ο Τούρκος τεχνικός είδε τον Τζέριαν Γκραντ να αγωνίζεται κανονικά στην αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα και μπορεί λοιπόν να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες που έχει στην αποστολή στην Ισπανία.

Στη Σόφια ο Ολυμπιακός κόντρα στη Χάποελ

Δύο ώρες και κάτι νωρίτερα (19:30) ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Σόφια, κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κοντράρεται με αυτή του Δημήτρη Ιτούδη με τους “ερυθρόλευκους” να θέλουν το διπλό για να “κλειδώσουν” την πρωτιά, ενώ οι Ισραηλινοί να θέλουν το αποτέλεσμα για τη “μάχη” της εξάδας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού θα στερηθεί των υπηρεσιών του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έμεινε στην χώρα μας λόγω στομαχικών ενοχλήσεων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου

Χάποελ - Ολυμπιακός: 19:30

Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης: 20:45

Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου: 21:30

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 21:45

Παρί - Μακάμπι: 22:00

Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου

Μονακό - Μπαρτσελόνα: 20:30

Ντουμπάϊ - Εφές: 21:00

Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια: 21:30

Παρτιζάν - Ζαλγκίρις: 21:30

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας: 21:30