Παναθηναϊκός: Χουάντσο και Γκραντ σε ένα αξέχαστο 1vs1
Οnsports Τeam 28 Νοεμβρίου 2025, 12:45
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Χουάντσο και Γκραντ σε ένα αξέχαστο 1vs1

Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ κάθονται απέναντι στην κάμερα χωρίς καμία προετοιμασία και αποκαλύπτουν πόσο καλά γνωρίζει ο ένας τον άλλον, στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς “1 on 1” του  CLUB 1908.

Σε μία ακόμα άκρως πρωτοποριακή κίνηση προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός η οποία μέσω του CLUB 1908 ξεκίνησε μια νέα σειρά για τους φίλους του "τριφυλλιού". 

Το "1 on 1" είναι γεγονός και στο πρώτο επεισόδιο, που παρουσιάστηκε μέσα από μια σύντομη δημοσίευση στο Χ του συλλόγου, οι δύο παίκτες απαντούν αυθόρμητα σε ερωτήσεις για τη μεταξύ τους σχέση.

Ο Χουάντσο αναφέρει πως έχει περάσει περίπου 300–400 ώρες φέτος με τα παιδιά του Τζέριαν, την ώρα που ο Γκραντ παραδέχεται πως δεν γνωρίζει καν το πλήρες όνομα του Ισπανού συμπαίκτη του.

Το πλήρες επεισόδιο είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στην εφαρμογή CLUB 1908 του Παναθηναϊκού, όπου οι φίλαθλοι μπορούν να δουν όλες τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις και τις αυθόρμητες αντιδράσεις των δύο παικτών.



