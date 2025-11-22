Παναθηναϊκός: Διατήρησε το απόλυτο και παραμένει στην κορυφή της Α1 Γυναικών

INTIME SPORTS

Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα (87-68) κι από την έδρα του Παναθλητικού κι έκανε το «6 στα 6» στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ.

Οι «πράσινες» είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα και διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Παναθλητικός έδειξε ένα αξιόμαχο πρόσωπο, επέστρεψε από το -17 (48-31), μειώνοντας στο καλάθι (60-58), αλλά ο Παναθηναϊκός είχε την ψυχραιμία και το «καθαρό» μυαλό για να ξεφύγει και πάλι, φτάνοντας μέχρι το +22 (85-63).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-29, 44-54, 60-72, 87-68.

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ (Νάνακος): Ράνσομ 9 (1), Μάντζου 5 (1), Κοφινά, Βίγκα, Γεροστεργίου 6 (2), Βασιλείου 2, Άνταμς 7, Γκέλντοφ 15, Σύρπα 5, Μόρις 19.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 14 (1), Κωτούλα, Μπράουν 18 (4), Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 4, Πολυμένη, Βίτολα 12 (1), Χατζηλεοντή 15 (1), Κριμίλη 7 (1), Χατζηγιακουμή, Υφαντοπούλου, Πρινς 17.