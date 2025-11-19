Συνεχίζει στη Βαρέζε ο Καστρίτης

Οnsports Τeam

Η εξαιρετική δουλειά του Γιάννη Καστρίτη στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Βαρέζε, όχι μόνο δεν έχει περάσει απαρατήρητη αλλά "οδήγησε" τη διοίκηση της ιταλικής ομάδας στην κατάθεση πρότασης για επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τον Έλληνα τεχνικό να βάζει την υπογραφή του.

«Ο σύλλογος είναι ενθουσιασμένος που συνεχίζει το ταξίδι του με έναν προπονητή ο οποίος, από την άφιξή του, έχει φέρει επαγγελματισμό, ένα ξεχωριστό στυλ παιχνιδιού και μια ισχυρή εργασιακή ηθική - ιδιότητες που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις αξίες μας. Αυτή η απόφαση πηγάζει από την πεποίθηση ότι η τεχνική συνέχεια είναι απαραίτητη για να επιτρέψει στην ομάδα και τον σύλλογο να αναπτυχθούν σταθερά και με φιλοδοξίες. Το κοινό όραμα μεταξύ προπονητή και διοίκησης αντιπροσωπεύει ένα δυνατό σημείο του ερυθρόλευκου project, το οποίο ατενίζει το μέλλον με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση», αναφέρει η ανακοίνωση.