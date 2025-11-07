Ανακοίνωσε Αμίν Νουά ο Άρης
Ο Άρης Betsson ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμίν Νουά μέχρι το τέλος της σεζόν.
Στην ανακοίνωση της απόκτησης του ΑΜίν Νουά προχώρησε ο Άρης με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να είναι στην αγορά και για μία ακόμα κίνηση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Amine Noua για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.
Ο Γάλλος καλαθοσφαιριστής γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1997 και με ύψος 2.02μ. αγωνίζεται στη θέση του πάουερ φόργουορντ.
Το καλοκαίρι του 2023 φόρεσε τη φανέλα της Hapoel Holon και τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου μεταπήδησε στην ιταλική Derthona Basket. Τον Ιανουάριο του 2024 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη Euroleague, με τη φανέλα της Fenerbahce στην οποία έμεινε μέχρι το τέλος της σεζόν.
Πέρυσι (2024-25) επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Granada, με την οποία έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, μετρώντας 16.1 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.3 κλεψίματα.
Το καλοκαίρι του 2025, μετά το τέλος της ACB, συμφώνησε με τη Satria Muda Bandung από την Ινδονησία, όπου έπαιξε σε 10 αγώνες. Στη συνέχεια συμμετείχε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας του, Asvel Villeurbanne, με την οποία προπονείται έως τώρα».