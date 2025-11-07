Ανακοίνωσε Αμίν Νουά ο Άρης

Οnsports Τeam

Ο Άρης Betsson ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμίν Νουά μέχρι το τέλος της σεζόν.

Στην ανακοίνωση της απόκτησης του ΑΜίν Νουά προχώρησε ο Άρης με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να είναι στην αγορά και για μία ακόμα κίνηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Amine Noua για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο Γάλλος καλαθοσφαιριστής γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1997 και με ύψος 2.02μ. αγωνίζεται στη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Ο Noua ξεκίνησε την καριέρα του από την Asvel Villeurbanne, στην οποία αγωνίστηκε από το 2015 έως το 2021. Έκανε το «ξεπέταγμά» του σε ηλικία 20 ετών, όταν το 2017-18 μέτρησε 11 πόντους και 4.7 ριμπάουντ, κερδίζοντας μία θέση στο All Star Game.

Το 2021 έπαιξε για πρώτη φορά στην ισπανική ACB, με τη φανέλα της Andorra. Προς το τέλος της σεζόν υπέγραψε στη γαλλική SIG Strasbourg και το καλοκαίρι του 2022 επέστρεψε στην Asvel Villeurbanne.