Στην Τουρκία κόντρα στην Τέλεκομ ο Πανιώνιος

Οnsports Τeam

Μία ακόμα πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή έχει η ομάδα της Νέας Σμύρνης, που αντιμετωπίζει στις 6μμ, την Τουρκ Τέλεκομ.

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τουρκ Τέλεκομ για την 6η αγωνιστική του Εurocup, σε μια πολύ δύσκολη δοκιμασία για τους «κυανέρυθρους».

Το σύνολο του Ηλία Ζούρου θα πάει ενισχυμένο στην Τουρκία, καθώς την αποστολή των «κυανέρυθρων» στην Άγκυρα ακολούθησαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Γόντικας και ΝτεΣίλντς, ενώ στην Τουρκία βρίσκεται και ο Τζέιλεν Χαντς.

Η Τουρκ Τέλεκομ προέρχεται από σπουδαία εντός έδρας νίκη κόντρα στην Γαλατάσαραϊ, ενώ στο Eurocup πέρασε από την έδρα της Λόντον Λάιονς, με τον Πανιώνιο έπειτα από τις αλλαγές σε τεχνική ηγεσία και ρόστερ να θέλει να δείξει ότι γύρισε… σελίδα και άφησε πίσω του το πολύ κακό ξεκίνημα.